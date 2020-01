Dresscode & Benimm: Black Tie und Zurückhaltung

Es auf dem Roten Teppich so richtig krachen lassen? Dafür ist die Oscar-Verleihung die falsche Adresse. Das macht allein der Dresscode für den Abend deutlich: Black Tie. Die Herren tragen Smoking und schwarze Fliege, die Damen ein langes Abendkleid. Glamouröse Frisuren sind durchaus erlaubt, auch der Schmuck darf etwas auffälliger sein. Ansonsten gilt auch für sie: dezentes Auftreten und Zurückhaltung. Unbedeckte Schultern zu Beginn der Veranstaltung und zu viel Sexappeal sind an diesem Abend nicht gefragt.



Entsprechend sollte auch das Benehmen ausfallen. Es sei denn, man möchte am nächsten Tag die Schlagzeilen bestimmen. Genau das ist im Jahr 2018 Schauspielerin Jennifer Lawrence gelungen. Die Abendrobe tief dekolletiert und glitzernd, mit den Fotografen auf dem Roten Teppich herumgealbert, im Saal über die Sitzreihen gestiegen, bei der Preisverleihung laut gelacht - und dann auch noch zu tief ins Glas geschaut: Lawrence hat nichts ausgelassen. Aber wie sagte schon Oscar Wilde? Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bewegen die Welt.

Wählt auch bei der Oscar-Verleihung den direkten Weg: Schauspielerin Jennifer Lawrence Bildrechte: Getty Images

Geht nicht ohne Etikette - Die Preisrede

Narrenfreiheit bei der Oscar-Verleihung gibt's selbst für die Preisträger nicht. Damit keiner aus der Reihe tanzt, gibt's den traditionellen Oscar-Lunch samt Etikette-Briefing. Das konzentriert sich vor allem auf die Dankesreden der potentiellen Gewinner. Denn die darf - inklusive dem Weg zur und von der Bühne - maximal 90 Sekunden dauern, auch bei mehreren Preisträgern von nur einer Person gehalten werden - und Erinnerungswert soll sie auch noch haben. Gut, dass die Stars noch bis zum 9. Februar Zeit haben, sich kurz zu fassen.

Ganz klar ein Etiketten-Verstoß: Tolles Kleid, aber Schauspielerin Gwyneth Paltrow heulte ganze zweieinhalb Minuten, als sie 1999 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde ... Bildrechte: dpa

Oscar-Chancen 2020: Wer macht das Rennen um die Goldjungs?

Die Academy Awards, wie die Oscars heißen, sind nach wie vor die wichtigsten Auszeichnungen, die das Filmbusiness zu bieten hat. Allein die Verkündung der Nominierten ist ein Ereignis für sich. In diesem Jahr sind mit jeweils elf bzw. zehn Nominierungen der "Joker", Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood", Martin Scorseses' "The Irishman" und das Weltkriegsdrama "1917" die großen Oscar-Favoriten. Aber auch "Little Women", "Marriage Story" und "Jojo Rabbit" haben gute Chancen auf einen der Goldjungs. Bei den Schauspielern haben unter anderem Adam Driver, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Scarlett Johansson die Nase vorn. Als bester Nebendarsteller wird Hollywood-Hottie Brad Pitt gehandelt. Drücken wir ihm die Daumen, dass er bis zur großen Gala noch eine weibliche Begleitung findet.

Wer einen der begehrten Oscars 2020 mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich am 9. Februar! Bildrechte: getty