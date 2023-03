Aber was ist in den Tüten, das den Wert so in die Höhe schießen lässt? Zusammengefasst: So ziemlich alles, was Luxus ausmacht. "Hello!" berichtet zum Beispiel von zwei luxuriösen Reisen, die alle 25 Nominierten einmal auf ein gigantisches Anwesen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa schickt und einmal auf die italienische Jetset-Insel Ischia. Wem das nicht reicht, kann sich auf einem Grundstück in Australien mal so richtig ausruhen, denn die Besitzurkunde für ein Stück Land gibt es als Geschenk ebenfalls in der "Everybody Wins"-Bag.