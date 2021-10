Heidi Klum & Tom Kaulitz Sie sind eines der schillerndsten Paare in der Boulevard-Presse: Model Heidi Klum und ihr 16 Jahre jüngerer Ehemann Tom Kaulitz. Kennengelernt haben sie sich vermutlich in den USA, wo beide seit langer Zeit leben. Dass Heidi ursprünglich in Bergisch Gladbach das Licht der Welt erblickt hat und Tom nur wenige Wochen vor der Wende in Leipzig, spielt in dieser Beziehung sicherlich keine Rolle. Bildrechte: IMAGO / Cover-Images