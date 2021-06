"Der Bulle von Tölz"- und "Pfarrer Braun"-Darsteller Ottfried Fischer ist am Mittwoch (9. Juni) zum "Botschafter Niederbayerns" ernannt worden. Als er gefragt habe, was ein niederbayerischer Botschafter eigentlich so mache, habe man ihm "wie aus der Pistole geschossen" mit "keine Ahnung" geantwortet, sagte der Kabarettist bei der Ehrung in Neuburg am Inn bei Passau. Dennoch versprach Fischer, den Organisatoren "keine Schande zu machen".