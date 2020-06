Als Schauspieler bekannt geworden ist Ottfried Fischer vor allem durch seine Rolle als "Bulle von Tölz" und die ARD-Reihe "Pfarrer Braun". 2008 wurde bei Fischer eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert. Seitdem ist Jetzt-Ehefrau Simone sein Fels in der Brandung. Sie ermögliche ihm ein "menschenwürdiges Leben, abseits der Sanatorien, in einem richtigen Zuhause", so Fischer.