Otto Waalkes ist nicht die erste Musikgröße, die sich mit jüngeren Kollegen zusammentut. Jüngst sorgte Udo Lindenberg mit Rapper Apache 207 für Furore. 15 Wochen hielt sich ihr Song "Komet" an der Chartspitze. Damit landeten die beiden laut den Offiziellen Deutschen Charts den am längsten auf Eins platzierten deutschsprachigen Song seit 33 Jahren.



Zuletzt schaffte Matthias Reim mit "Verdammt - ich lieb' dich" einen vergleichbaren Chart-Rekord. Sein Ohrwurm hielt sich insgesamt 16 Wochen an der Spitze.



Apropos Matthias Reim: Auch der Schlagerstar kooperierte mit einem jüngeren Kollegen. Mit Rapper Finch sang er "Pech & Schwefel".

Ganz oben: Rapper Apache 207 stürmte mit Udo Lindenberg die Charts. Bildrechte: picture alliance/dpa/Sony Music