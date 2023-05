"Ich habe es vier Monate lang genommen und so 14 Kilogramm [30 pounds; Anm. der Redaktion] verloren", erzählte Sharon Osbourne nun in der britischen TV-Show "Talk TV" - ohne genau zu sagen, was sie genommen hat. Klingt wie eine Erfolgsgeschichte, bis sie auf die Nebenwirkungen zu sprechen kommt.



"Die ersten Monate war mir übel, jeden Tag", berichtet Osbourne von ihren Erfahrungen. Schlimme Magenverstimmungen und heftige Übelkeit über einen langen Zeitraum - so richtig toll war Osbournes Abnehm-Trip dann wohl doch nicht.