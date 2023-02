Er war bekannt für seine ausgefallenen Kreationen, mit denen er durch den Film "Barbarella" in den Sechzigerjahren weltberühmt wurde. Nun ist der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne tot. Wie der Kosmetikkonzern "Puig", unter dessen Dach Rabannes Label läuft, bestätigt, ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Paco Rabanne galt als einer der Begründer der futuristischen Mode und war neben anderen Designern wie Yves Saint Laurent stilprägend für die Mode der 60er-Jahre. Für seine Entwürfe experimentierte der gebürtige Spanier mit verschiedenen Materialien wie Metall, Glas oder Kunststoff, was ihm schon bald den Spitznamen "Metallarbeiter" in der Modeszene einbrachte.

Jane Fonda in den modischen Entwürfen von Paco Rabanne im Film "Barbarella" von 1968. Bildrechte: IMAGO / Allstar

Seinen internationalen Durchbruch feierte Rabanne durch den Science-Fiction-Film "Barbarella" von 1968, in dem Schauspielerin Jane Fonda seine spektakulären Designs trug und den Modeschöpfer weltbekannt machte.

Francisco Rabaneda y Cuervo erblickte 1934 in dem bunten spanischen Fischerdörfchen Pasaia in der Nähe von San Sebastián das Licht der Welt. Seine Mutter, die erste Schneiderin beim renommierten Modeschöpfer Balenciaga, floh nur wenige Jahre später mit ihm während des spanischen Bürgerkriegs nach Frankreich. Paco Rabanne wuchs zwar in der Bretagne auf, mit 17 Jahren zog es den gebürtigen Spanier aber nach Paris.