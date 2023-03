Obwohl Palina Rojinski mit privaten Infomationen eher zurückhaltend ist, möchte sie mit dieser Offensive sicherlich Spekulationen zuvorkommen. Vor zweieinhalb Jahren verriet Palina Rojinski der "Bunten", in einer glücklichen und festen Beziehung zu sein. Später sprach die Moderatorin im Interview mit "Süddeutsche Zeitung" beiläufig von ihrem Verlobten und überraschte damit ihre Fans. Details zu ihrer Beziehung behielt sie jedoch für sich. Auch den Namen des Mannes an ihrer Seite nannte sie nicht öffentlich.

Mir geht es wunderbar. Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!

Ihr Liebes-Update muss die Fans jedoch nicht in Sorge versetzen. Denn auch wenn für die Moderatorin keine baldige Hochzeit ansteht, wirkt ihr Blick in die Zukunft durchaus optimistisch. Ob es bereits eine neue Liebe in ihrem Leben gibt, ist nicht bekannt.



BRISANT, Instagram, sueddeutsche.de, dpa