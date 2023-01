"Pamela: A Love Story" heißt der Film, der am 31. Januar beim Bezahlsender Netflix zu sehen sein wird. Zeitgleich erscheint ihre Biografie "Love, Pamela". Vielsagender Untertitel: "Zum ersten Mal Kontrolle über ihre eigene Geschichte übernehmen" - das klingt bekannt und verspricht Zündstoff.

Nichtsdestoweniger erzählt die heute 55-Jährige von den Schicksalsschlägen ihres Lebens, von Vergewaltigung, Missbrauch und allgegenwärtigem Sexismus in den 1990er-Jahren.

In der Biografie, so berichtet es unter anderem die "Variety" vorab, wirft sie dem Komiker Tim Allen (damals 37) vor, ihr am Set der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" ungefragt seinen Penis gezeigt zu haben, als sie 23 war. "Er sagte, das sei nur fair, weil er mich nackt gesehen habe", schreibt Anderson. Der soll bereits dementiert haben.