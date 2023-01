Zwar hat sich Phil Anselmo, Frontmann von Pantera, für seine rassistischen Äußerungen und seinen Hitlergruß im Jahr 2016 entschuldigt, bei "Rock im Park" in Nürnberg und "Rock am Ring" in der Eifel wird die US-amerikanische Heavy-Metal-Band trotzdem nicht auftreten.



Nach intensiven Gesprächen mit Künstlern, Partnern und Festivalfans habe man sich entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen, teilen die Veranstalter nun via Twitter mit.