Papst Franziskus hat am Mittwoch (28. Dezember) seinen schwerkranken Vorgänger Benedikt XVI. im Vatikan besucht. Nun bittet er um ein "besonderes Gebet" für seinen Vorgänger. Zeitgleich gibt der Vatikan bekannt, dass sich der gesundheitliche Zustand des emeritierten Pontifex Benedikt XVI. "aufgrund (seines) fortschreitenden Alters" in den letzten Stunden verschlechtert hat.

Spekulationen um die Gesundheit Papst Benedikts sind nicht neu. Der 95-Jährige war im Februar 2013 in einem ungewöhnlichen Schritt - und als erster Papst überhaupt - aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Seitdem lebt der aus Bayern stammende Benedikt mit seinem Privatsekretär und engen Vertrauten Georg Gänswein zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae, mitten in den Vatikanischen Gärten. Zuletzt hatte er sich fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Das Alter macht dem gebrechlichen Benedikt seit Jahren schwer zu schaffen. Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geboren. Im Zweiten Weltkrieg war er als Luftwaffenhelfer eingesetzt, studierte erst danach in München und Freising Theologie und Philosophie. 1951 wurde er zum Priester geweiht.



Nach Stationen als Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Freising, Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg wurde er 1977 Münchner Erzbischof. 1982 wurde Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation unter Papst Johannes Paul II. berufen. 2005 wurde er dessen Nachfolger und stand bis 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Nach acht Jahren als Pontifex verzichtete er überraschend auf das Papstamt.