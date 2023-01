Tausende Gläubige aus aller Welt haben sich aktuell im Vatikan versammelt, um Abschied vom emeritierten Papst Benedikt XVI. zu nehmen. Seit Montag (2. Januar) 9 Uhr liegt der Leichnam des ehemaligen Kirchenoberhauptes aufgebahrt im Petersdom. Zuvor lag er bis Sonntag aufgebahrt in der Hauskapelle des früheren Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan, wo Benedikt seit seinem Rücktritt 2013 gewohnt hatte.



Der Tod eines Oberhaupts der katholischen Kirche zieht genau festgelegte zeremonielle Abläufe nach sich. Allerdings ist der Tod eines emeritierten Papstes etwas Neues für die katholische Kirche. So geht es jetzt weiter:



Der Leichnam des emerierten Papstes aufgebahrt im Kloster Mater Ecclesiae. Bildrechte: dpa

Trauerzeit

Generell gilt nach vatikanischem Protokoll: Ein verstorbener Papst wird mit einer neuntägigen Trauerzeit gewürdigt, die den lateinischen Namen "Novemdiales" trägt. Im Normalfall müssen die Kardinäle nach dem Tod eines Papstes auch dessen Nachfolger wählen. Bei Benedikt XVI. ist das jedoch unnötig. Sein Nachfolger, Papst Franziskus, wurde bereits 2013 gewählt.



Bis Mittwochabend können Besucher Abschied von Benedikt XVI. nehmen. Der Petersdom ist an diesen Tagen bis 19 Uhr geöffnet. Den Angaben der römischen Behörden zufolge wird mit rund 35.000 Besuchern täglich gerechnet.

Tausende Gläubige haben sich am Petersdom versammelt, um von Benedikt XVI. Abschied zu nehmen. Bildrechte: dpa

Trauerfeier und Beisetzung

Nach den im Vatikan geltenden Regeln muss ein Papst vier bis sechs Tage nach seinem Tod beigesetzt werden. Diese Zeitspanne wird auch bei Benedikt XVI. eingehalten, obwohl er kein amtierendes Kirchenhaupt mehr war. Er ist der erste Papst seit mehr als sechs Jahrhunderten, der von seinem Amt zurückgetreten ist. Deswegen trägt Benedikt XVI. auch kein rotes, sondern ein lila Gewand.



Am Donnerstag, den 5. Januar, wird Benedikt XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Sein Biograf Peter Seewald hatte bereits 2020 erklärt, dass der emeritierte Papst sich eine Bestattung im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. im Petersdom wünsche. Das ist möglich, denn dessen Leichnam wurde 2011 nach seiner Seligsprechung in eine Kapelle im Seitenschiff des Petersdoms umgebettet.



2005 hatten an der Trauerfeier für Johannes Paul II. rund eine Million Menschen auf dem Petersplatz teilgenommen. Da Benedikt XVI. nicht so lange amtierte, er nicht so populär war wie sein Vorgänger und er nicht im Amt starb, rechnen die Behörden nicht mit einem vergleichbaren Massenandrang. Erwartet werden am Tag der Beerdigung rund 60.000 Menschen, darunter Kardinäle und Staatsoberhäupter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt.

Der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird von der Kapelle des Klosters "Mater Ecclesiae" zum Petersdom getragen. Bildrechte: dpa

So wird der Leichnam des Papstes konserviert

Traditionell nimmt die römische Familie Signoracci die Einbalsamierung der Päpste vor. Die Signoraccis haben mit Johannes Paul I., Paul VI. und Johannes XXIII. drei der letzten vier verstorbenen Päpste präpariert. Allerdings nicht den 2005 verstorbenen Papst Johannes Paul II., denn auf eine Einbalsamierung wurde bei ihm im Gegensatz zu seinen Vorgängern verzichtet.



Ob der Leichnam von Benedikt XVI. einbalsamiert wird, ist nicht bekannt. Falls ja, wird das Prozedere aber ähnlich wie bei seinen Vorgängern aussehen.



Bei der Einbalsamierung werden die Aterien am Hals in der Schenkelbeuge geöffnet, um das Blut der Verstorbenen durch andere Substanzen zu ersetzen. So injizieren die Signoraccis über die Venen eine präparierende Flüssigkeit, eine 15-prozentige Formalinlösung. So kann der Körper zwanzig bis dreißig Jahre lang überdauern.



In früheren Zeiten wurden zudem innere Organe dem toten Körper entnommen und in einer Kirche am Trevibrunnen in Tonbehältern beigesetzt – ein Brauch, der allerdings seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr existiert.

Schlichte Beerdigungsfeier geplant

Nach Benedikts Wunsch soll die Beisetzung feierlich, aber schlicht ausfallen, wie das vatikanische Presseamt angekündigt hat. Papst Franziskus wird das Requiem leiten.



Bereits in der Neujahrsmesse hatte er für seinen Vorgänger gebetet: "Heute vertrauen wir der heiligsten Mutter Gottes den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. an, auf dass sie ihn auf seinem Übergang von dieser Welt zu Gott begleite!"

Zerstörung des Siegelrings

Ein wichtiges Ritual nach dem Ableben eines Papstes ist die Zerstörung seines Siegelrings. Für jedes neue Kirchenoberhaupt wird eigens ein Ring als Zeichen seiner Macht angefertigt. Diesen sogenannten Fischerring nutzt das Kirchenoberhaupt als Siegel für Dokumente. Der Siegelring von Benedikt XVI. wurde bereits nach seinem Rücktritt mit einem "X" unbrauchbar gemacht. Einem verstorbenen Papst wird das Schmuckstück vom Finger genommen und dann zerbrochen. Benedikts Siegelring, der sogenannte Fischerring, wird zerstört. Bildrechte: dpa

Vatikan veröffentlicht Testament von Benedikt XVI.