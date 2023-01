Sein Tod war absehbar - und das nicht nur aufgrund seines stolzen Alters. Nach nur acht Jahren im Amt war Benedikt XVI. bereits im Jahr 2013 aus gesundheitlichen Gründen als Papst zurückgetreten. Seitdem lebte der 95-Jährige gemeinsam mit seinem Privatsekretär und Vertrauten, Georg Gänswein, zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae, mitten in den Vatikanischen Gärten. In der Öffentlichkeit zeigte sich der Emeritus nur noch selten. Zuletzt soll ihm selbst das Sprechen große Schwierigkeiten bereitet haben. Schon 2020 kündigte Georg Gänswein an, dass sich Papst Benedikt auf das Sterben vorbereite. Zuvor war er ein letztes Mal nach Deutschland gereist, um sich von seinem im Sterben liegenden Bruder zu verabschieden.

Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geboren. Im Zweiten Weltkrieg war er als Luftwaffenhelfer eingesetzt, studierte erst danach in München und Freising Theologie und Philosophie. 1951 wurde er zum Priester geweiht.



Nach Stationen als Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Freising, Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg wurde er 1977 Münchner Erzbischof. 1982 wurde Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation unter Papst Johannes Paul II. berufen - und erhielt die vatikanische Staatsbürgerschaft.



Frischen Wind brachte der eher konservative Joseph Ratzinger allerdings nicht in die katholische Kirche. Zwar warb er fleißig für die Ökumene, sprach sich jedoch weiterhin für das Zölibat und gegen die rechtliche Anerkennung homosexueller Beziehungen aus. Auch eine Selbstbestimmung bei Abtreibungen und Sterbehilfe war für Papst Benedikt kein Thema.