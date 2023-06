Das Oberhaupt der katholischen Kirche muss sich einer Not-OP unterziehen. Seit einer Darm-Operation im vergangenen Jahr sollen sich die Symptome verschlimmert haben.



Wie Vatikansprecher Matteo Bruni erklärte, soll Papst Franziskus an einem Gewebebruch an der Bauchwand leiden, einer sogenannten Hernie, die ihm "wiederkehrende, schmerzhafte und sich verschlimmernde" Symptome beschert. Bei der Operation handele es sich um eine sogenannte Laparotomie, bei der die Bauchdecke geöffnet wird. Die Operation wird unter Vollnarkose durchgeführt. Danach wird der 86-Jährige wohl für einige Tage in der Klinik bleiben müssen.