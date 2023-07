Künstliche Befruchtung in der Corona-Pandemie

"Wir sind so aufgeregt, gemeinsam unsere Familie zu starten und unsere Herzen explodieren vor Liebe für unseren Baby-Jungen", so die 41-Jährige im "People"-Magazin. Wann genau das Baby auf die Welt kam, sagte sie nicht. Auch der Name ist noch nicht bekannt. Neben vielen Gratulanten in der Kommentarspalte zum Posting freuten sich auch Stars wie Heidi Klum und Kim Kardashian per "Gefällt mir" mit der frischgebackenen Mutter.

Hilton hatte in jüngerer Vergangenheit selbst wiederholt ihren Kinderwunsch mit Partner Reum thematisiert. So bestätigte sie im vergangenen Monat in einem Interview mit dem "People"-Magazin, während der Pandemie mit ihrem Mann Carter Reum eine künstliche Befruchtung versucht zu haben. Weil die Welt zu Beginn der Corona-Pandemie "stillgestanden" habe, sei es der "perfekte Zeitpunkt" gewesen, um "alle Eizellen auf Vorrat und bereit zu haben", sagte sie. Paris Hilton und Carter Reum haben 2021 geheiratet. Jetzt sind sie Eltern eines Sohnes. (Archiv) Bildrechte: imago images/NurPhoto

Hilton immer wieder in den Schlagzeilen

Hilton machte jahrelang als Partygirl Schlagzeilen, 2003 wurde sie gemeinsam mit ihrer Freundin Nicole Richie in der Reality-Show "The Simple Life" zum Fernsehstar. Versuche, sich als Schauspielerin zu etablieren, scheiterten spektakulär - 2009 wurde sie mit gleich drei "Goldenen Himbeeren" in den Kategorien "schlechteste Schauspielerin" (Film: The Hottie & the Nottie - Liebe auf den zweiten Blick), "schlechtestes Leinwand-Paar" und "schlechteste Nebendarstellerin" (Film: Repo! The Genetic Opera) ausgezeichnet. 2010 setzte sie noch eine "Goldene Himbeere" oben drauf und zwar als schlechteste Schauspielerin des vergangenen Jahrzehnts.

Auch der Versuch einer Gesangskarriere scheiterte, obwohl sie für ihre erfolgreichste Single "Stars Are Blind" immerhin zwei Goldene Schallplatten in Dänemark und Schweden einheimste. Die "Krönung" in Sachen Awards gab es schon 2004 als sie bei den "World Stupidity Awards" zur "Dümmsten Frau des Jahres" gewählt wurde.

Mehrfach geriet Hilton mit dem Gesetz in Konflikt: 2007 saß sie wegen Alkohols am Steuer 23 Tage im Gefängnis. 2010 wurde sie mehrfach mit Drogen erwischt, einer erneuten Gefängnisstrafe entging sie dank eines Geständnisses.

(Dieser Artikel wurde am 25.01.2023 zum ersten Mal veröffentlicht.)