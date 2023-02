Das bekommt auch Sängerin Patricia Kelly zu spüren, die in diesem Jahr mit ihrem gleichnamigen Album auf "Unbreakable"-Tour gehen wollte. Nach zwei Konzerten in Leipzig und Dresden im September vergangenen Jahres, sollte es im Februar mit einem Auftritt in Bremen weitergehen. Direkt im Anschluss waren 17 weitere Konzerte in deutschen Städten geplant.



Die hat das Kelly-Family-Mitglied nun allesamt abgesagt. Der Grund dafür: die wirtschaftliche Situation. Wie die Sängerin auf Instagram schreibt, seien einfach zu wenige Tickets verkauft worden, um die Tour verantwortungsvoll durchzuführen.