Segeln für den Meeresschutz Segeln für den guten Zweck: Hannes Jaenicke lädt zur Pelorus Jack Sailing Trophy

Hauptinhalt

"The Solution to the Pollution is the Revolution": Unter diesem Motto stechen vom 17. bis 23. Oktober mehrere deutsche Promis für eine Meeresschutz-Aktion im saronischen Golf in See. Ins Leben gerufen haben die "Pelorus Jack Sailing Trophy" Schauspieler Hannes Jaenicke und seine neu gegründete Umweltschutz-Stiftung "The Pelorus Jack Foundation".