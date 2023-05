Seeed ist eine Berliner Band, die vor allem in den Genres Reggae und Dancehall erfolgreich ist.

Seeed ist eine Berliner Band, die vor allem in den Genres Reggae und Dancehall erfolgreich ist. Bildrechte: dpa

Nun also doch: Peter Fox ist wieder solo unterwegs - und das freut die Fans. Doch seine eigene Coolness stellt der mittlerweile 51-Jährige dabei selbst infrage. In einem Interview mit dem Spiegel sagt der Sänger:

Er sei sich diesmal noch sicherer, dass er kein weiteres Solo-Album machen werde. Der als Pierre Baigorry in Berlin geborene Sänger will lieber mehr im Hintergrund produzieren.

Das wird mir immer klarer, wenn ich die jüngeren Leute in meiner Live-Band sehe. Boah, die sind so cool. Mein Cool ist nicht mehr das Cool von heute.

Eine Karriere als Solokünstler sei eigentlich nicht sein Ding, so Peter Fox. Bildrechte: dpa

Eigentlich sei das alles nichts für den Musiker: "Dieses Solo-Popstar-Sein" und all die Aufmerksamkeit für seine Person. Für das neue Album habe er eigentlich nur "mit ein paar Ideen und Beats angefangen", irgendwann nehme das eine Dynamik an. Entstanden ist letztendlich dann doch eine ganze Platte. "Love Songs" erscheint am 26. Mai, im Anschluss folgen eine Tournee und etliche Festivalauftritte.



