Es ist erst fünf Monate her: Im September vergangenen Jahres stürzte Peter Kraus in Jörg Pilawas ARD-Show "Spiel für dein Land" und brach sich die Schulter. Er wurde operiert. Auch Wochen nach dem Unfall litt er noch unter den Folgen, hatte nachts "Panikattacken, Schweißausbrüche und Angstzustände", so der Sänger. Neben der Reha lenkte er sich mit seiner großen Leidenschaft ab, machte weiter Musik. Nun ist er wieder zurück auf der Bühne. In Luzern war Auftakt seiner "Schön war die Zeit! Die Kulthits der wilden 50er & 60er Jahre"-Tour.