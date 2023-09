Komplett von der Bühne verabschieden will er sich aber nicht: So will Maffay auch weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten.



Maffays Abschieds-Tournee beginnt am 21. Juni 2024 in Rostock und endet am 20. Juli in Leipzig. Gut einen Monat danach, am 30. August, wird Maffay 75 Jahre alt.