Kampf dem Herztod - Trainerlegende Peter Neururer engagiert sich nach Herzinfarkt für medizinische Aufklärung

Bildrechte: dpa

Ich wurde gerade wach und blickte in die Augen von Prof. Dr. Bauer. Was macht der da? Meine beiden Kinder, meine Frau - tränenerfüllt. Ich kuckte an mir runter und sah nur Schläuche. Daraufhin sagte ich zum Prof. Dr. Bauer: ‘Doc, was soll denn die Scheiße hier?’ Daraufhin sagte Dr. Bauer zu meiner Frau: ‘Mach Dir keine Sorgen, der wird wieder.’ Also, ich habe nichts mitbekommen. Ich hatte keine Geschichte vorher. Mir war vorher nicht schlecht. Mich hat's plötzlich erwischt, aber voll erwischt.