Nachruf "Toni Erdmann"-Star Peter Simonischek ist gestorben

Hauptinhalt

Peter Simonischek ist tot. Wie das Burgtheater in Wien gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist der Schauspieler im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Österreicher spielte an zahlreichen Theatern, unter anderem auch 20 Jahre lang an der Schaubühne in Berlin. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch seine Rolle im preisgekrönten Film "Toni Erdmann".