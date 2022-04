Die Harry-Potter-Fans mussten sich lang gedulden: Erst verzögerten sich die Dreharbeiten für den dritten Teil der "Phantastische Tierwesen"-Saga aufgrund von Corona-Fällen am Set, dann musste auch noch Johnny Depp ersetzt werden.



Anderthalb Jahre nach dem geplanten Filmstart hat das Warten nun ein Ende. Ab dem 7. April sind "Dumbledores Geheimnisse" im Kino zu sehen - auch in Deutschland. Am 5. April hat der Streifen in Hamburg bereits Premiere gefeiert.