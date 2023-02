2021 trauerte die Modewelt: Der erst 41-jährige Designer Virgil Abloh erlag seinem Krebsleiden. Sein Aufstieg glich einer Aschenbrödel-Story: Seine Eltern wanderten von Ghana in die Vereinigten Staaten aus. Virgil lernte sein Fashion-Handwerk von seiner Mutter, einer Näherin.



Der Junge aus einfachen Verhältnissen arbeitete sich hoch, sein Schlüssel? Bildung: 2002 Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen, 2006 Master-Abschluss in Architektur. Gemeinsam mit Rapper und Kim Kardashian-Ex Kanye West absolvierte er 2009 ein Praktikum beim Luxus-Modeunternehmen Fendi in Rom. Der Rest ist Modegeschichte.