Erstmals seit fast 30 Jahren hat die Rockband Pink Floyd wieder einen Song aufgenommen. Mit dem Lied "Hey Hey Rise Up" will die Band ein Zeichen der Solidarität an die Ukraine senden, wie es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Musiker heißt. Erschienen ist das Lied, in dem auch Gesang des bekannten ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk eingeflossen ist, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.04.).