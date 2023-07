"Ich hoffe, dass mein Sohn und meine Tochter mir irgendwann mal Rammstein-Tickets kaufen", erzählte Pink bei ihrem Konzert am Samstag (08.07.) in Köln. Die Sängerin scheint von den aktuellen Vorwürfen rund um die Band und Sänger Till Lindemann nichts mitbekommen zu haben und plaudert munter weiter, wie der "Express" berichtet: "Wenn ihr noch nie auf einem Rammstein-Konzert wart, müsst ihr da mal hin! Die setzen auf der Bühne Menschen in Brand."

Rammstein sind für ihre Feuershow bekannt - und für übergriffiges Verhalten? Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo