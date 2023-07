11.05.2023 | Lily Collins: Wer hat ihre Verlobungs- und Eheringe gestohlen?

Sie wollte einen entspannten Tag im Spa, doch ihr Wellness-Programm endete im Drama...



Eigentlich wünschte sich Lily Collins nur eine kleine Auszeit vom stressigen Schauspielalltag. Deshalb gönnte sie sich einen Spa-Day in einem Luxushotel in Los Angeles. Doch als sie zu ihren Habseligkeiten zurückkehrte, waren diese nicht mehr auffindbar. Laut "TMZ" wurden der Schauspielerin "Schmuck und andere Gegenstände" im Wert von 10.000 US-Dollar gestohlen. Schockmoment für Lily Collins: Die Schauspielerin wurde bestohlen. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Das Schlimmste: Auch ihr Verlobungs- und Ehering sind weg. Nach ersten Erkenntnissen habe es "keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in den Raum, in dem Lily Collins ihre Sachen aufbewahrte" gegeben. Die Polizei suche nun mithilfe von Überwachungskameras nach Hinweisen zum Täter.



Lily Collins Verlobungsring ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Schmuckstück: Der große Diamant bringt sicher einiges an Karat auf die Waage, aber vor allem der roséfarbene Ton macht den Klunker besonders schön - und eben auch besonders wertvoll.

Lily Collins und Charlie McDowell sind seit September 2021 verheiratet. Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

11.05.2023 | Finnlands Noch-Regierungschefin Sanna Marin lässt sich scheiden

Marin und ihr Mann Markus Räikkonen hätten "gemeinsam" die Scheidung eingereicht, teilten die 37 Jahre alte Politikerin und Räikkonen jeweils auf ihren Instagram-Seiten mit. "Wir sind dankbar für 19 gemeinsame Jahre." Außerdem würden sie "beste Freunde" bleiben und zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter weiter "Zeit als Familie" verbringen.

Marins sozialdemokratische SDP war bei der Parlamentswahl Anfang April hinter Konservativen und Rechtspopulisten auf dem dritten Platz gelandet. Die beiden erstplatzierten Parteien verhandeln derzeit über ein neues Regierungsbündnis. Bis zum Abschluss der Verhandlungen bleibt Marin geschäftsführend im Amt. Sie hat angekündigt, im September den Vorsitz ihrer Partei SDP aufzugeben und nur noch einfache Abgeordnete im finnischen Parlament zu sein. Sanna Marin und ihr Ehemann Markus Räikkönen beim Eishockey. (Archiv) Bildrechte: dpa

Marin war 2019 zur jüngsten Regierungschefin der Welt gewählt worden. Ende August vergangenen Jahres hatte ein in Online-Netzwerken verbreitetes Video von Marin für Aufregung gesorgt, das die Ministerpräsident beim ausgelassenen Tanzen und Feiern mit Freunden und Prominenten zeigt. Der Fall ging um die Welt.

10.05.2023 | Robert De Niro zum siebten Mal Vater

Hollywood-Star Robert De Niro ist nach eigenen Angaben zum siebten Mal Vater geworden. In einem Interview zu seinem neuen Film "About My Father" gab der 79-Jährige die Vaterschaft bekannt. Nach seinen sechs Kindern gefragt, korrigierte der Schauspieler, es seien sieben. Er sei gerade wieder Vater geworden, so De Niro. Weitere Einzelheiten zum Nachwuchs nannte er nicht. Auch zur Mutter des Kindes machte er keine Angaben. De Niro soll jedoch mit der Kampfsportlehrerin Tiffany Chen liiert sein. Wer ist die Mutter des jüngsten Nachwuchses? Von Ex-Frau Grace Hightower ist de Niro jedenfalls seit 2018 getrennt. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Diahnne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (11) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower. Nach mehr als 20 Jahren Ehe hatte sich das Paar 2018 getrennt. Auch mit 79 Jahren gibt es für Robert de Niro noch Familienzuwachs. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

05.05.2023 | Posthume Ehre für Schauspielerin Carrie Fisher

"Star Wars"-Ikone Carrie Fisher hat posthum einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood erhalten. Fishers Tochter Billie Lourd nahm die Ehrung am Donnerstag (04.05.) an der Seite der "Star Wars"-Roboter C-3PO und R2-D2 in Los Angeles in Empfang. Carrie Fisher war als Prinzessin Leia in den "Star-Wars"-Filmen berühmt geworden. Die Auszeichnung wurd von Fishers Tochter Billie Lourd mit "Star Wars"-Unterstützung entgegen genommen. Bildrechte: Getty Images

Die Amerikanerin Fisher war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter mit 84 Jahren.

Fishers Stern befindet sich nur wenige Meter von der Plakette Mark Hamills entfernt, der in "Star Wars" den Jedi-Ritter Luke Skywalker spielte.

02.05.2023 | Aerosmith gehen auf Abschiedstournee

Sie schmeißen das Handtuch: Aerosmith haben ihre Abschiedstournee verkündet. Nach 53 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich die Band von ihren Fans mit einer letzten Tour. Mit rund 40 Konzerten soll es noch einmal durch Nordamerika gehen.

Lasst uns alle noch ein letztes Mal durchdrehen. Aerosmith