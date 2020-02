Bei den SAGE-Awards beichtete er in seiner Dankesrede seine Alkoholsucht - und machte transparent, dass es "Shallow"-Star Bradley Cooper war, der ihm einst helfend zur Seite stand. Bei den Bafta-Awards war es Brad Pitt aus familiären Gründen nicht möglich, höchstpersönlich nach London zu reisen, um eine weitere Trophäe für seine Rolle in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" entgegen zu nehmen.



Statt seiner nahm Co-Star Margot Robbie die goldene Maske für den "Besten Nebendarsteller" an - und verlas eine von Brad Pitt vorformulierte Dankesrede. "Hallo Großbritannien", heißt es in dem von Robbie verlesenen Statement. "Ich habe gehört, du bist gerade Single geworden. Willkommen im Klub", kommentiert Brad Pitt aus der Ferne den BREXIT - und sein eigenes Single-Dasein. Um dann gleich das zweite, Großbritannien bewegende Thema anzuschneiden, den Megxit.