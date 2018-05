Kurz: Linda hat es einfach gemacht. Ende April flog sie zum Foto-Shooting nach Mallorca. Den Fotograf hat sie sich selber ausgesucht. Am eiskalten Pool posierte Linda in der Sonne der Balearen. "So eine Playboy-Anfrage ist natürlich etwas, wo sich mancher denkt, was kommt jetzt?", sagt Linda Hesse. Am Ende hat sie sich dafür entschieden. Im aktuellen "Playboy" zeigt sich Linda Hesse von ihrer verführerischen Seite.