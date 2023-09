Was hat es mit dem "intimen" Moment zwischen Amira und Oliver Pocher im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" vor Kurzem auf sich? Das frisch getrennte Paar bringt in der neuesten Folge (22.09.) Licht ins Dunkel.



Eigentlich sind Amira und Oliver Pocher seit ihrer Trennung ziemlich gefasst, sogar als sie die Nachricht mit ihren Fans teilten. In der Podcastfolge vom 15.09. wurde es dann aber doch ganz schön emotional. Nach einer Umarmung konnten Oliver und Amira Pocher ihre Tränen kaum zurückhalten und brauchten einen Moment, um sich zu sammeln - und das vor ihren Fans. Denn der Podcast wurde vor Publikum in Köln aufgezeichnet.



Offenbar gab es viele Reaktionen auf diese Situation zwischen den beiden, in die sehr viel "hineininterpretiert" wurde. Deshalb stellt Amira Pocher den grund für die Tränen klar:

Ich kann dich nicht weinen sehen. Und als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, du hattest rote Augen und dann habe ich versucht, mich abzulenken, hab weggeguckt. Amira Pocher Podcast "Die Pochers"

Aber zu spät! Die Tränen kullerten. Oliver Pocher deutet den Gefühlsausbruch so: "Das zeigt ja, dass noch so ein Restgefühl in dir ist."

Das Paar hat zusammen zwei Söhne. Bildrechte: dpa

Für immer ein Team trotz Trennung?

Im Moment sieht es so aus, als würde den Pochers das gelingen, was vielen Paaren nicht gelingt: eine Trennung im Guten. Amira Pocher betont im Podcast sogar:

Dass du mir immer sehr wichtig sein wirst, ist ja klar. Du bist der Papa meiner Kinder und wir sind immer noch ein Team. Amira Pocher Podcast "Die Pochers"