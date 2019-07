Seit mehr als zwei Jahren sollen Britney Spears und Sam Asghari bereits ein Paar sein, gemeinsam sah man die beiden in der Zeit allerdings kaum - höchstens in Social-Media-Videos. Doch das Versteckspiel scheint nun vorbei zu sein. Bei der US-Premiere von Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon A Time In... Hollywood" gab es Britney und Sam in trauter Zweisamkeit zu bewundern.