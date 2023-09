Wie sehr sie unter der Situation leidet, können ihre Eltern erahnen. Doch die Stärke ihrer Tochter macht sie stolz, sagten die beiden in Interviews.

Wie sehr sie unter der Situation leidet, können ihre Eltern erahnen. Doch die Stärke ihrer Tochter macht sie stolz, sagten die beiden in Interviews.

Wie sehr sie unter der Situation leidet, können ihre Eltern erahnen. Doch die Stärke ihrer Tochter macht sie stolz, sagten die beiden in Interviews. Bildrechte: IMAGO/PPE

Eine Schutzmaßnahme, die bereits seit gut einem Jahr anhält. Damals kamen erste Gerüchte auf, Amalia könnte in Gefahr sein. Der Grund: Die älteste Tochter von König Willem-Alexander sei ins Visier der Mocro-Maffia geraten . Nachdem sich die Gerüchte als akute Bedrohungslage entpuppten, folgte die Konsequenz. Der Schutz der Prinzessin hatte oberste Priorität. Nirgends konnte man die Sicherheit besser gewährleisten, als im Schloss der niederländischen Königsfamilie. Für Amalia bedeutete dies, sie musste nur wenige Tage nach ihrem Umzug in eine Amsterdamer Wohngemeinschaft ihre Zelte wieder abbrechen.

Mit der aktuellen Entscheidung ist also klar: Die Bedrohung besteht weiterhin. Auch wenn sich die junge Thronfolgerin wieder häufiger bei öffentlichen Auftritten zeigt, ist die Situation äußerst bedrückend, wie sie in einem Interview auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise erklärt.

Für gute Laune bei aller Enttäuschung dürfte der Besuch der Filmfestspiele von Venedig gesorgt haben. Abseits vom roten Teppich wurde die niederländische Kronprinzessin in Begleitung des belgischen Königs Philippe und dessen Kindern gesichtet. Dort besuchte sie anlässlich der 80. Filmfestspiele die Armani-Party "One Night Only".