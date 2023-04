Nach einer längeren Auszeit von den sozialen Medien hat sich Emma Watson mit einigen privaten Schnappschüssen und überraschend persönlichen Worten zurückgemeldet! Der Grund: Die Schauspielerin feiert ihren 33. Geburtstag. In dem Post auf Instagram beschreibt sie, was sie in der Zwischenzeit alles erlebt und gemacht hat: "Ich habe surfen gelernt (schlecht), bin auf Pferden geritten (das ging besser), habe eine Menge Therapie gemacht (jaaa, Therapie!)."