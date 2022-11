Schon gewusst? Die Singer-Songwriter Max Giesinger und Michael Schulte waren einst WG-Buddys. Im Hamburger Szene- und Party-Stadtteil St. Pauli teilten sich die beiden Musiker nicht nur eine Wohnung, hier wurden sie auch richtig enge Freunde.

Wir hatten wirklich eine intensive Phase, in der alles gemeinsam durchgezogen wurde. […] Im Sommer haben wir immer Tischtennis gespielt. Das waren richtige Therapie-Matches: Da haben wir uns dann immer gegenseitig unser Leid geklagt, wenn es mal wieder nicht so richtig klappte mit der Karriere. Max Giesinger

Promi-WGs: Diese Stars teilten sich mal eine Wohnung

Die Geschichte von Michael Schulte und Max Giesinger ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch andere Stars lebten früher in Wohngemeinschaften. Verblüffend, welche unerwarteten Gespanne sich damals so gebildet haben.

Justin Timberlake und Ryan Gosling

Diese Hollywood-Freundschaft hält nun schon seit fast 30 Jahren: Justin Timberlake und Ryan Gosling lernten sich in den frühen 1990er-Jahren in Disney's "Mickey Mouse Club" kennen. Für sein Engagement musste der Kanadier Ryan Gosling seine Heimat verlassen. Seine Mutter blieb aber in Kanada, um ihren Job nicht zu verlieren. Kurzerhand übernahm Justin Timberlakes Mutter für sechs Monate die Obhut des späteren Schauspielers. Die beiden lebten wie Brüder zusammen und sind auch heute noch eng befreundet.

Justin Timberlake und Ryan Gosling: Disney's "Mickey Mouse Club" war nicht nur der Startschuss für ihre Karriere, sondern auch für ihre Freundschaft. Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Matt Damon und Ben Affleck

Noch eine Freundschaft, die in Kindheitstagen entstand und bis heute hält: Matt Damon und Ben Affleck sind nicht nur entfernet Cousins, sondern seit jeher enge Kumpels. Schon zu Schulzeiten galten sie als Dreamteam. Das bewiesen sie 1997 dann auch der ganzen Welt: Ihren großen Durchbruch feierten die beiden dank "Good Will Hunting", bei dem sie nicht nur in der Haupt- und Nebenrolle zu sehen waren, sondern auch das Drehbuch beisteuerten. Während sie an der Story gefeilt haben, teilten sich beide ein Haus in Malibu, später eine Wohnung, als das Geld knapp wurde. Nicht nur auf der Leinwand befreundet: Matt Damon und Ben Affleck. Bildrechte: dpa

Winona Ryder und Gwyneth Paltrow

Wer schon einmal in einer WG gewohnt hat, wird wissen: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Diese Erfahrung machten wohl auch Winona Ryder und Gwyneth Paltrow. Die beiden Hollywood-Damen teilten sich in den 1990er-Jahren eine gemeinsame Wohnung. Damals beherrschten die angesagten Nachwuchsschauspielerinnen die Schlagzeilen der Zeitungen: Dank ihrer Rollen und ihrer berühmten Partner - beide waren die jeweiligen Freundinnen von Ben Affleck und Matt Damon – waren sie das Gesicht des jungen Hollywoods.

Doch während ihrer WG-Zeit muss es zum Bruch zwischen Winona Ryder und Gwyneth Paltrow gekommen sein. Gerüchte, dass Gwyneth Winona angeblich das Skript von "Shakespeare in Love" weggeschnappt hätte, halten sich hartnäckig. Gwyneth Paltrow erhielt für diese Rolle den Oscar, kurz darauf begann der zwischenzeitliche Karriereabsturz von Winona Ryder. Karriere vor Freundschaft? Der Streit um die Hauptrolle in "Shakespeare in Love" soll Winona Ryder und Gwyneth Paltrow entzweit haben. Bildrechte: IMAGO / Ronald Grant

Penelope Cruz und Salma Hayek

Dass es aber auch ohne Zickenkrieg geht, bewiesen Penelope Cruz und Salma Hayek. Für ihre erste Hollywood-Rolle musste Penelope Cruz ihre mexikanische Heimat verlassen. Wie schwer das ist, konnte ihr Salma Hayek nachempfinden. Denn sie machte einst das Gleiche durch und wollte dem Hollywood-Neuankömmling helfen.



Bei der US-amerikanischen Talk-Masterin Ellen DeGeneres erinnerte sich Penelope: "Ich kam für zwei Monate hierher, um einen Film zu drehen. Ich kannte niemanden." Die Schauspielerin Salma Hayek bestand damals darauf, Penelope vom Flughafen abzuholen und sie unter ihre Fittiche zu nehmen. "Salma sagte: ‘Du gehst nicht in ein Hotel, du kommst zu mir nach Hause, denn am Anfang ist es schwer und du wirst dich sehr einsam fühlen.’ Also nahm sie mich mit in ihr Haus. Deshalb sind wir jetzt wie Schwestern." Fühlen sich auch heute noch "wie Schwestern": Salma Hayek (links) und Penelope Cruz. Bildrechte: dpa

Ed Westwick und Chace Crawford

"Gossip Girl" zählt zu den erfolgreichsten Serien der Nuller-Jahre. Zwei der Hauptdarsteller waren sich allerdings zu Beginn gar nicht so sicher, ob die Serie ein Hit werden wird: Ed Westwick und Chace Crawford alias Chuck Bass und Nate Archibald.

Die beiden lernten sich am Set in New York kennen und entschlossen kurzerhand, ihr Geld klug zu investieren: Um nicht alles Ersparte zu verlieren, falls die Serie floppt, bezogen die beiden ein winziges gemeinsames Apartment in Manhattan. "Gossip Girl" in Real Life: Ed Westwick (links) und Chace Crawford zogen gemeinsam ins coole Manhatten. Bildrechte: IMAGO/ImageCollect

Otto Waalkes, Udo Lindenberg und Marius Müller Westernhagen

Sie gilt bis heute als die coolste und berühmteste Promi-WG Deutschlands: Die Villa Kunterbunt im vornehmen Hamburg-Winterhude. Dort ging es in den 1970er-Jahren rund, denn: In dem ehemaligen Privathaus des kanadischen Botschafters wohnten zwischenzeitlich 14 Künstler, zu den drei wohl bekanntesten Namen zählen Komiker Otto Waalkes, Sänger Udo Lindenberg und Marius Müller Westernhagen.

Man könnte meinen, dass damals vor allem Sex, Drugs and Rock’n Roll das Zusammenleben bestimmten. Doch im Interview mit dem Spiegel lässt Otto Waalkes solche Party-Fantasien verpuffen: "Nein, ich will die Vergangenheit nicht verklären, alles war ziemlich normal: Alle wollten abtrocknen, keiner wollte abwaschen, so wie in jeder anderen WG. Abgesehen davon, dass Udo Lindenberg morgens um vier Uhr noch Schlagzeug geübt hat, dazu improvisierte ich auf meiner Wandergitarre, dann kam Marius dazu."

Udo Lindenberg (links) und Otto Waalkes wohnten in den 1970ern in der "Villa Kunterbunt": Bildrechte: dpa

David Bowie und Iggy Pop

Etwas weiter nördlich existierte zur selben Zeit eine nicht weniger aufregende Promi-WG: In Berlin-Schöneberg (Hauptstraße 155) lebten die Musikstars David Bowie und Iggy Pop Tür an Tür. Das Zusammenleben scheint die beiden kreativ beflügelt zu haben, denn in Berlin entstanden einige ihrer bekanntesten Songs wie "The Passenger", "Lust for Life" und "Heroes". Alles andere als glamourös: In diesem Berliner Stadthaus teilten sich David Bowie und Iggy Pop eine Wohnung. Bildrechte: IMAGO / Mauersberger