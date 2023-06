Der walisische Traditionsverein Wrexham AFC war zuletzt häufig in den Schlagzeilen. Das lag zum einen am sportlichen Aufstieg in die vierte Liga, und damit dem Sprung in den englischen Profi-Bereich, zum anderen aber vor allem an den prominenten Club-Besitzern: den fußballverrückten Hollywood-Millionären Ryan Reynolds und Rob McElhenney.

Reynolds und McElhenney sind Wrexham-Ikonen

Die beiden Schauspieler und Unternehmer hatten den Club vor knapp zwei Jahren übernommen und nun nach 15 Jahren Abstinenz zurück in den Profi-Fußball geführt. Durch gesteigerte Werbe-Einnahmen und einen enormen Zuwachs an nationaler und internationaler Strahlkraft gebührt den beiden mehr als nur eine Nebenrolle im Aufstiegs-Märchen von Wrexham - ihre Namen werden für eine lange Zeit mit dem Club verbunden bleiben. "Genau DAS, was gerade hier passiert, ist der Grund", sagte Reynolds auf die Frage, warum er Wrexham übernommen hat. Wrexham-Besitzer Ryan Reynolds (mi.) schaut sich ein Spiel mit seiner Frau Blake Lively und dem zweiten Besitzer Rob McElhenney an. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Snoop Dogg als Besitzer eines Eishockey-Clubs?

Einer, der so etwas offenbar auch erleben will, ist Rap-Star Snoop Dogg. Der 51-Jährige hat ein Auge auf die Ottawa Senators, einen kanadischen Eishockeyclub, geworfen und ist damit das prominentestes Mitglied eines Käufer-Konsortiums, das für eine Übernahme des namhaften NHL-Clubs mehr als eine Milliarde Dollar hinblättern müsste.

Viel Geld, aber Snoop Dogg ist beiweitem nicht der einzige, der sein Geld in den Sport stecken will. Immer häufiger liest man bekannte Namen in den (potenziellen) Eigentümer-Listen verschiedenster Vereine. Hollywood-Größen, Prominente, aktuelle und ehemalige Sportstars scheinen darin eine gute Investition zu sehen. Ein Überblick: Snoop Dogg ist großer Eishockey-Fan und will nun selbst zum Besitzer eines Teams werden. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

David Beckham: Dem ehemaligen englischen Nationalspieler gehören 35 Prozent des Fußball-Klubs Inter Miami aus der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Michael Jordan: Dem vielleicht besten Basketballer der Geschichte gehören die Charlotte Hornets aus der NBA.

Lebron James: Der Basketball-Superstar hat bereits 2011 einen zweiprozentigen Anteil am FC Liverpool erworben - für angeblich 6,5 Millionen Dollar.

Knapp ein Drittel der Anteile von Inter Miami gehören David Beckham. (Archiv) Bildrechte: imago images/HochZwei

Will Smith: Der Oscar-Preisträger und seine Frau Jada Pinkett Smith sind Minderheitseigentümer der Philadelphia 76ers aus der Basketball-Profiliga NBA.

Natalie Portman, Jennifer Garner und Eva Longoria sind am Frauen-Fußball-Club Angel City FC aus der Profiliga NWSL beteiligt.

Serena Williams: Der frühere Tennis-Star besitzt ebenfalls Anteile am Angel City FC und ist wie Schwester Venus und die Musikerinnen Gloria Estefan und Fergie Gesellschafterin beim Football-Klub Miami Dolphins aus der NFL.

Natalie Portman ist am Angel City FC beteiligt. (Archiv) Bildrechte: dpa

Justin Timberlake: Der Sänger und Schauspieler ist Mitglied einer Investorengruppe, der 2,84 Prozent an den Memphis Grizzlies aus der Basketball-Profiliga NBA gehören.

Lewis Hamilton: Dem Formel-1-Rekordweltmeister gehören 0,2 Prozent der Anteile der Denver Broncos aus der Football-Liga NFL. Wert: neun Millionen Dollar.

Russel Crowe: Der Hollywood-Star ist Neuseeländer. Ihm gehört ein 25-prozentiger Anteil an dem australischen Rugby-Klub South Sydney Rabbitohs.

Justin Timberlake gehört ein kleiner Anteil der Memphis Grizzlies. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Usher: Der R&B-Superstar ist Minderheitseigentümer der Cleveland Cavaliers aus der NBA und Hauptgesellschafter des dazugehörenden Nachwuchs-Teams Cleveland Charge.

Matthew McConaughey: Der Hollywood-Star ist Mitbesitzer des Fußball-Klubs Austin FC aus der nordamerikanischen MLS.