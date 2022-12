Der Sänger Meat Loaf ist am 20. Januar 2022 im Alter von 74 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Mit seinem Hit "I'd Do Anything for Love" erlangte er Weltruhm. Was viele nicht wissen: Meat Loaf war auch Schauspieler und wirkte in mehr als 60 Filmen mit. Bildrechte: dpa