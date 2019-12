>>> Was halten Sie davon? 31 Tage vegane Ernährung? Hier können Sie bei Facebook abstimmen. <<<

Die Kampagne für 2020 startet offiziell am 5. Dezember und erstmals auch in Deutschland. Die ursprünglich in Großbritannien als Wortspiel aus "vegan" und "January" gegründete NGO ermutigt dazu, im Januar eine tierproduktfreie Ernährung auszuprobieren, um gemeinschaftlich den Planeten, Tiere und die eigene Gesundheit zu schützen.