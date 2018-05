Ganz bewusst erscheint die Wahl des Vorbilds. "Das Singen ist meine Passion. Ich fühle mich auf der Bühne regelrecht befreit", sagte die flippige französische Sängerin Zaz einst. Seit mehreren Jahren begeistert sie mit ihrer rauchigen Stimme. Mit ihrem Hit "Je veux" aus dem Jahr 2010 wurde Isabelle Geffroy, wie Zaz mit bürgerlichem Namen heißt, alleine in Deutschland mehrfach mit Platin ausgezeichnet. 2015 erhielt sie den "Echo" in der Kategorie "Beste Künstlerin International Rock/Pop". In den Jahren zuvor nahm sie u.a. einen "Félix Award" in Kanada sowie den "European Border Breaker Award" der Europäischen Union entgegen.