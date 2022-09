Eine Ära geht zu Ende. Mehr als 70 Jahre auf dem britischen Thron - zwei Generationen haben nur Elizabeth II. als englische Königin gekannt. Die Welt trauert um eine Ausnahme-Monarchin, die 1926 in London geboren wurde. Nun wird das seit langem vorbereitete Protokoll "London Bridge is down" in Gang gesetzt, das die kommenden zehn Tage minutiös durchtaktet. Über ihren Tod informierte der Buckingham Palace am Donnerstagabend (08.09.) so: