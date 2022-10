Am Dienstag vergangener Woche (18.10.22) ist der Fitness-Unternehmer Rainer Schaller mit seiner Familie von Berlin aus nach Los Angeles aufgebrochen. Geplant war eine fünfwöchige Abenteuerreise mit dem eigenen Privatflugzeug. Per Insel-Hopping ging der Trip zunächst planmäßig über Grönland und Kanada bis nach Mexiko. Dort setzte die Familie am Freitagabend ihre Reise fort. Das nächste Ziel: Costa Rica.

Doch gegen 18 Uhr Ortszeit stürzte die zweimotorige Propellermaschine der Marke Piaggio (Baujahr 2009) über dem Meer ab – ohne dass der Pilot vorher einen einzigen Notruf abgegeben zu haben. Bisher konnten zwei Leichen geborgen werden: Ein erwachsener Mann und ein Junge.

Experten sind bisher ratlos. Wie kam es zum Unglück?

Das ist bisher bekannt:

Bereits kurz nach Absturz des Privatfliegers wurde berichtet, dass sich an Bord der verunglückten Maschine der Multimillionär Rainer Schaller befunden haben soll (geschätztes Vermögen: 250 Millionen Euro). Am Montag bestätigten die Behörden in Costa Rica die Gerüchte.

Offiziell ist nun: Neben Schaller befanden sich auch seine 44-jährige Partnerin, ein weiterer 40-jähriger Deutscher (wahrscheinlich Schallers Assistent) sowie zwei Kinder und der 66 Jahre alte Pilot an Bord der Maschine.

Was führte zum Absturz?

Wie das Sicherheitsministerium von Costa Rica mitteilte, riss die Kommunikation über dem Meer ab, als sich die Maschine dem Flughafen von Limón an der Karibikküste näherte. "Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden", so der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo.

Die Unglücksursache ist noch unklar. Merkwürdig: Der Schweizer Pilot der Maschine erwähnte gegenüber den Fluglotsen kein einziges Mal Schwierigkeiten.

BRISANT sprach mit dem Luftfahrtexperten Andreas Spaeth. Er hat sich die Flugdaten genauer angesehen.

Gleich zu Beginn stellt der Experte klar: "Im Moment haben wir eigentlich gar keine Anhaltspunkte. Es ist theoretisch alles möglich. Es ist sehr schwer zu erkennen, was hier passiert sein soll." Vor allem, da der Flugverlauf samt Flughöhe, Kurs und Geschwindigkeit völlig normal verlief. "Das Einzige, was auffällt, ist, dass die Maschine im Landeanflug über die Küste auf's Meer hinausschwenkte, um dann in einer Schleife den Flughafen Limon anzusteuern", so Andreas Spaeth. Es ist jedoch schwer einzuschätzen, ob dies aus Gründen der Flugsicherheit geschah.

Tatsache ist jedoch: Der Pilot war allein im Cockpit, es war eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, es war also bereits dunkel: Die Frage ist: Wie gut war die Orientierung über dem Meer? Luftfahrtexperten Andreas Spaeth

Denkbar wäre auch, dass ein technisches Problem vorlag. "Aber das hätte der Pilot sicherlich gemeldet", gibt der Luftfahrtexperte zu bedenken. "Es könnte aber natürlich auch sein, dass dem Piloten unwohl war, er vielleicht sogar ohnmächtig geworden ist."

Das Problem laut Andreas Spaeth ist: "Maschinen dieser Größenordnung haben in der Regel keinen Flugdatenschreiber an Bord. Vielleicht werden wir die genaue Ursache also nie erfahren."

Mit Fitness zum Multimillionär

Rainer Schaller hatte in den 1990er-Jahren die Fitness-Kette McFit gegründet. Das Unternehmen machte Schaller zum Millionär: Nach Angaben der RSG-Group verfügt McFit heute über 250 Studios in Deutschland, Österreich, Spanien und Italien und hat mehr als 5.000 Mitarbeitende. Später war er auch als Veranstalter der Technoparty Loveparade tätig.