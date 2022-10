Wie das Sicherheitsministerium von Costa Rica mitteilte, riss die Kommunikation über dem Meer ab, als sich die Maschine dem Flughafen von Limón an der Karibikküste näherte. "Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden", so der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo.

Gleich zu Beginn stellt der Experte klar: "Im Moment haben wir eigentlich gar keine Anhaltspunkte. Es ist theoretisch alles möglich. Es ist sehr schwer zu erkennen, was hier passiert sein soll." Vor allem, da der Flugverlauf samt Flughöhe, Kurs und Geschwindigkeit völlig normal verlief. "Das Einzige, was auffällt, ist, dass die Maschine im Landeanflug über die Küste auf's Meer hinausschwenkte, um dann in einer Schleife den Flughafen Limon anzusteuern", so Andreas Spaeth. Es ist jedoch schwer einzuschätzen, ob dies aus Gründen der Flugsicherheit geschah.