Vom sadistischen Bösewicht in "Schindlers Liste" bis hin zum liebenswerten verqueren Concierge in Wes Andersons "Grand Budapest Hotel": Immer wieder beweist der britische Schauspieler, dass es ihm gelingt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und diese bemerkenswert zu verkörpern.

Für den Oscar nominiert

Wohl auch aus diesem Grund hat Ralph Fiennes bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine schauspielerischen Leistungen erhalten. Für seine Rollen in "Schindlers Liste" und "Der englische Patient" war er zudem für den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" und "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Für seine Rolle als sadistischer KZ-Kommandant in "Schindlers Liste" wurde Ralph Fiennes 1993 für den Oscar nominiert. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Bösewicht und Weltverbesser

In seinem aktuellen Film "The Menu" verkörpert Fiennes einen dämonischen Sternekoch, dessen Speisekarte nicht vorsieht, dass seine Gäste das Restaurant lebendig wieder verlassen. Hingabe und Verführung sind die großen Themen der schwarzhumorigen Satire, indem auch Schauspielgrößen wie Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") und Nicholas Hoult ("Mad Max - Fury Road") mitspielen. Mit seiner Rolle als Sternekoch in "The Menu" ist der Brite an der Seite von Schauspielerin Anya Taylor-Joy zurzeit im Kino zu sehen. Bildrechte: IMAGO / Picturelux

Ob auf der Seite der Guten, wie in den James Bond-Filmen (seit 2012) als Direktor des Geheimdienstes "MI6" - oder auf der Seite der Bösen, wie als Schurke "Voldemort" in den "Harry Potter"-Filmen: Ralph Fiennes bleibt sich treu und lässt sich, zumindest was sein schauspielerisches Talent angeht, in kein Rollenkorsett zwängen. Auch bei jüngeren Generationen ist der Schauspieler zum Beispiel durch seine Rolle als Bösewicht "Voldemort" in den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Bildrechte: imago images/ Cinema Publishers Collection

Liebenswürdiger Außenseiter

Privat fühlt sich der Brite jedoch in einer Rolle besonders wohl, nämlich die des Außenseiters. In einem Interview zu den Dreharbeiten seines dritten Films als Regisseur "Nurejew – The White Crow" erklärte er: "Ich habe mich immer ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Ich gehe nicht gern mit Kumpels in den Pub oder ins Fußballstadion, da fühle ich mich nicht wohl. Ich bin einfach glücklicher mit einem Buch in der Hand."

Bücherwurm und Bond-Fan

Wahrscheinlich hat der 60-Jährige aus diesem Grund auch schon als Teenager seine Nase lieber in Bücher als in verrauchte Bars gesteckt. Wie er im Interview mit NDR Kultur verrät, habe er damals am liebsten die Romane von Ian Fleming gelesen: "James Bond hat meine Jugend geprägt: Ich mochte zwar auch die Filme sehr, aber es waren vor allem die Bücher. Mit 13, 14 Jahren war ich im absoluten Ian-Fleming-Lesefieber." Gleichzeitig gibt er dabei lachend zu bedenken: "Die alten Bond-Romane sind heute wohl politisch ziemlich unkorrekt!"

Verwandt mit den Royals

Was die meisten vielleicht nicht wissen, ist, dass der Schauspieler zu der weitverzweigten Adelsfamilie Twisleton-Wykeham-Fiennes gehört. Der vollständige Name des Briten ist nämlich Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes - demzufolge ist der 60-Jährige auch mit den Windsors verbandelt. Schon gewusst? Ralph Fiennes und König Charles sind Cousins achten Grades. Bildrechte: IMAGO / i Images

Laut "US Weekly" ist Fiennes ein Cousin achten Grades von König Charles III. - und beide stammen von König James II. von Schottland ab.