Harte Schale, weicher Kern? Der amerikanisch-palästinensische DJ und Musikproduzent DJ Khaled geht offen mit seinem Glauben um. Auf Social Media und in Interviews betont er immer wieder, dass er den Koran liest und täglich betet. Klar, dass auch der Ramadan eine besondere Zeit für ihn ist. Doch sein Job macht ihm oft einen Strich durch die Rechnung. Er gibt zu, dass er meist während des Ramadans arbeitet oder auf Tour ist, was das Fasten nicht unbedingt einfacher macht. Der GQ sagte er: "Wenn ich faste, dann werde ich dehydrieren und muss ins Krankenhaus, weil ich so hart arbeite. Ich werde aber mein Bestes versuchen."

Auch Sänger und Gigi Hadids Ex Zayn Malik ("One Direction) feierte einst jährlich den Ramadan. Allerdings gab er vor einigen Jahren bekannt, dass er mittlerweile kein praktizierender Moslem mehr ist: "Ich glaube nicht daran, dass man nur bestimmtes Fleisch essen darf, bei dem (vor dem Schlachten) in einer bestimmten Art gebetet wurde, ich glaube nicht daran, dass man fünfmal am Tag ein Gebet in einer bestimmten Sprache aufsagen muss. An all diese Sachen glaube ich nicht."