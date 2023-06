Öffentliche Äußerungen rund um die Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann hatte es von Seiten der Band bislang nicht gegeben. Bis jetzt, denn Schlagzeuger Christoph Schneider hat das Schweigen am Freitag (16.06.) bei Instagram gebrochen.

Die Anschuldigungen der vergangenen Wochen hätten "uns als Band" und "mich als Menschen tief erschüttert", so Schneider, der sich "wie im Schock" fühle. Die aktuelle Situation beschreibt er als ein "Auf und Ab der Emotionen".

Zu den Partys sagt der 57-Jährige, dass er nicht glaube, dass dort etwas strafrechtlich Relevantes oder Verbotenes passiert sei - zum Beispiel der Einsatz von K.o.-Tropfen. Er selbst habe so etwas nie beobachtet und auch von keinem der einhundert Crewmitglieder gehört. "Alles was ich von Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben", so Schneider.