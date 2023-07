In der Hauptstadt braut sich etwas zusammen: Rammstein spielen heute das erste von drei ausverkauften Konzerten in Berlin - quasi ein Heimspiel. Alle sechs Bandmitglieder leben in der Hauptstadt, lernten sich hier vor fast 30 Jahren kennen. Mehr als 60.000 Menschen werden heute Abend im Olympiastadion erwartet - doch nach den Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann dürfte nicht nur mit positiv gestimmten Fans gerechnet werden. Vor dem Stadion werden Konzertgänger auf Demonstranten treffen, die ein Verbot der Konzerte fordern. Doch dazu wird es wohl nicht kommen.

Mehr als 70.000 Unterstützer hat die Petition "Keine Bühne für Rammstein" mittlerweile auf der Petitionsplattform Campact gesammelt. Initiiert hat die Petition die feministische Aktivistin Britta Häfemeier.



Dem NDR sagte sie, dass sie die Indizien gegen Till Lindemann für erdrückend halte und den Frauen glaube. "Nachdem sich immer mehr Frauen getraut haben und öffentlich erzählt haben, was ihnen rund um die Rammstein-Konzerte passiert ist, da wurde ziemlich schnell klar: Das Ganze hat einfach ein krasses System. […] Ich finde nicht, dass dieses Konzert unter diesen Umständen in Berlin stattfinden darf."



Till Lindemann bestreitet die Vorwürfe und geht gegen bestimmte Formulierungen in der Petition vor. Seine Anwälte fordern in einer Unterlassungserklärung die Plattform Campact auf, bestimmte Formulierungen nicht weiter zu verwenden. Die Abmahung liegt der Redaktion vor. Demnach habe es keinen Missbrauch gegeben, etwaige sexuelle Handlungen seien im Einverständnis beider Parteien erfolgt.