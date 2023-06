Ohne "Pussy" und Penis-Kanone

Im Vergleich zu den anderen Konzerten, die die Band bisher auf ihrer Europe-Tour spielte, verzichteten sie an diesem Abend in München auf das Lied "Pussy" - das von zwanglosem Sex handelt und, vor allem mit Blick auf die Vorwürfe, ziemlich explizit gedichtet ist.



Normalerweise steigt Lindemann bei diesem Song auf eine riesige, penis-förmige Schaumkanone und "bespritzt" das Publikum. Auch die kam in München nicht zum Einsatz. Auf die Penis-Kanone (Archiv) verzichteten Rammstein am Abend in München. Bildrechte: dpa

Während des Songs "Deutschland" verschwindet Till Lindemann in die berüchtigte Pause. Laut den Vorwürfen soll er in der Vergangenheit dann unter die Bühne gegangen sein und sich dort mit einer Frau aus der "Row Zero" getroffen haben. Auch gestern stieg Lindemann eine Treppe hinunter - war allerdings nach knapp 5 Minuten wieder auf der Bühne, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Schon vorab wurden Änderungen bekannt

Als Reaktion auf die Vorwürfe gab die Band schon im Vorfeld bekannt, auf die Row Zero verzichten zu wollen. Fans durften also nicht vor die Absperrung an der Bühne.

Gemeinsam mit dem Management habe man beschlossen, das Konzept der Aftershowpartys zu ändern. Dafür gab es aber Awareness-Zonen und Zelte, an die sich vor allem Frauen wenden konnten, sollte es zu unsicheren Momenten kommen. 60.000 Fans reisten an, um Rammstein am Abend live zu sehen. Bildrechte: dpa