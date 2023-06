Olympiastadion München Rammstein: Erstes Deutschland-Konzert nach Vorwürfen gegen Till Lindemann

Zehntausende Fans im Olympiastadion, die Stimmung ausgelassen, am Ende Standing Ovations. Das erste Konzert von Rammstein in Deutschland nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Frontmann Till Lindemann fand Mittwochabend in München statt. Was ist beim Konzert passiert?