Mit zwei Konzerten in Leipzig will sich die international gefeierte Band Rammstein nach ihrer Corona-Pause auf deutschen Bühnen zurückmelden. Die Musiker um Sänger Till Lindemann präsentieren ihre Show, die von viel Feuer, Böllern und Effekten geprägt ist, an diesem Freitag ab 19.30 Uhr in der Fußball-Arena von RB Leipzig. Das ist zumindest der Plan, denn für die Messestadt liegt eine Unwetterwarnung vor.