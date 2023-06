Außerdem forderte Paus die Abschaffung der "Row Zero". Darunter versteht man die Praxis, dass bei Konzerten meist junge Frauen ausgewählt werden, um ganz vorne direkt vor der Bühne zu stehen. Auch drei Fraktionen im Münchner Stadtrat machen sich für die Abschaffung der Row Zero stark - am besten schon ab sofort.



"Wir haben Hinweise, dass der Veranstalter [der Münchener Rammstein-Konzerte; Anm. der Redaktion] auf die doch problematische Row Zero verzichten könnte", sagte Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden im Interview mit BRISANT. Bestätigt ist das vom Konzertveranstalter allerdings noch nicht.